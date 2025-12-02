پخش زنده
امروز: -
جلسه ساماندهی و بررسی مسائل و مشکلات تمدید پروانه واحدهای تولیدی کفش استان مقرر شد تا شد روند ساماندهی و صدور مجوز برای واحدهای بدون پروانه با سرعت بیشتری پیگیری شود تا فعالیت آنها در چارچوب قوانین تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این نشست، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با هدف حمایت از تولید و رفع موانع پیشروی واحدهای کفش، تصمیمات لازم برای تمدید پروانه واحدهای موجود هم اتخاذ شد.
همچنین در این جلسه، وضعیت واحدهای فعال فاقد مجوز که متقاضی دریافت پروانه بهرهبرداری هستند، مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد روند ساماندهی و صدور مجوز برای این واحدها با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود تا فعالیت آنها در چارچوب قوانین تسهیل گردد.