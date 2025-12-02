پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی، از نمونهبرداری از آبهای سطحی رودخانه قطور و بازدید کارشناسان پایش از واحدهای شن و ماسه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی، از نمونهبرداری از آبهای سطحی رودخانه قطور و بازدید کارشناسان پایش از واحدهای شن و ماسه این شهرستان خبر داد.
میثم رحمتی گفت: نمونهبرداری از آبهای سطحی رودخانه قطور با هدف ارزیابی وضعیت کیفی، بررسی تغییرات احتمالی و اطمینان از رعایت استانداردهای زیستمحیطی انجام شد.
وی افزود: همزمان با این اقدام، کارشناس پایش اداره محیط زیست خوی از واحدهای شن و ماسه شهرستان بازدید کرده و وضعیت آلایندگی، نحوه بهرهبرداری، خروجیها و میزان رعایت ضوابط زیستمحیطی را مورد بررسی قرار داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی تصریح کرد: نتایج نمونهبرداریها و گزارش بازدیدها پس از تکمیل به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال میشود.
رحمتی در پایان با اشاره به ضرورت پایش مستمر منابع آبی و واحدهای صنعتی گفت: این اقدامات در راستای پیشگیری از تخریب محیط زیست و حفظ سلامت رودخانهها و منابع طبیعی در دستور کار اداره قرار دارد.