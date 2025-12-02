یک شرکت در شهرستان اردکان، طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی را برعهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این شرکت تاکنون بیش از ۳۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی سه تا ۱۸ مگاوات را در استان یزد ساخته است و هم اکنون نیز ساخت ۳۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر را در دست اجرا دارد.

این مجموعه نه تنها در استان یزد بلکه در برخی دیگر استان‌ها نیز یاریگر تولید برق خورشیدی شده است.

در استان‌های تهران، سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان و مرکزی نیز چنین نیروگاه‌هایی را ساخته یا در حال بهره برداری بوده و یا در دست ساخت دارد.

تاکنون حدود ۱۵ مگاوات در استان‌های مختلف توسط این شرکت بهره برداری شده و ۹۶ مگاوات دیگر نیز در حال اجرا دارد که تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می‌رسند.

با تلاش این شرکت، علاوه بر تولید برق پایدار از انرژی خورشیدی تا بهار سال آینده بیش از ۱۸۰ مگاوات برق خورشیدی تولید و به رفع ناترازی برق کشور کمک خواهد کرد.