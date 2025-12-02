مؤسسه ملی هوانوردی غیرنظامی ونزوئلا در اقدامی که واکنشی به توصیه‌های امنیتی نهاد‌های اروپایی ارزیابی می‌شود، فعالیت تجاری دو شرکت هواپیمایی اسپانیایی ایر اروپا و پلاس اولترا را در این کشور به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ از روز دوشنبه اول دسامبر مؤسسه ملی هوانوردی ونزوئلا مجوز فعالیت‌های تجاری شرکت اسپانیایی "ایر اروپا" را لغو کرده است. این شرکت پیش‌تر اعلام کرده بود که عملیات خود در ونزوئلا را دست‌کم تا ۱۲ دسامبر متوقف نگه‌می‌دارد و وضعیت حریم هوایی این کشور را برای تمدید یا لغو این تصمیم به‌طور دائم رصد خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آژانس ایمنی هوانوردی اسپانیا با صدور هشداری سطح بالا به اپراتور‌های غیرنظامی توصیه کرد تا ۳۱ دسامبر از پرواز در منطقه اطلاعات پروازی (FIR) فرودگاه مایکتیا (کاراکاس) خودداری کنند. پیش از این نیز آژانس ایمنی هوانوردی اروپا نسبت به ریسک‌های عملیاتی در ونزوئلا تا پایان ماه ژانویه هشدار داده بود.

دولت نیکلاس مادورو همچنین فعالیت شرکت "پلاس اولترا" را نیز تعلیق کرده است. این شرکت که پرواز‌های خود را تا ۸ دسامبر لغو کرده بود، اعلام کرده است که بیش از ۳۰۰۰ مسافر تحت تأثیر این لغو پرواز‌ها قرار گرفته‌اند. مسئولان این ایرلاین در تلاش هستند تا مسافران را از طریق مسیر‌های جایگزین در کلمبیا (بوگوتا و کارتاخنا) به مادرید منتقل کنند.

طبق گزارش‌های موجود، شرکت‌های هواپیمایی داخلی ونزوئلا نظیر «لیزر» و «استلار» نیز پرواز‌های خود به مقصد اسپانیا را متوقف کرده‌اند. با این حال، پرواز‌های شرکت‌های بین‌المللی کوپا، وینگو، ساتنا و هواپیمایی بولیوی در ونزوئلا همچنان برقرار است.