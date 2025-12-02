پخش زنده
دولت آمریکا در آستانه تغییرات بحثبرانگیز در برنامه واکسیناسیون کودکان قرار گرفته و این تغییرات میتواند پیامدهای جدی برای نظام سلامت، بیمهها و اعتماد عمومی به واکسنها داشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورکتایمز؛ مشاوران رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت دولت ترامپ، بهزودی درباره پیشنهادهایی رأی میدهند که ممکن است زمانبندی واکسنهای کودکان را بهطور اساسی دگرگون کند. این کمیته که اعضای آن مستقیم توسط کندی منصوب شدهاند قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل جلسه دهد.
هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه تغییراتی پیشنهاد خواهد شد، اما اظهارات اخیر برخی اعضا و همچنین اظهارات ترامپ و کندی نشان میدهد که احتمال کنار گذاشتهشدن یا بهتعویق افتادن واکسن هپاتیت B برای نوزادان جدی است.
این کمیته ممکن است درباره ایمنی موادی همچون نمکهای آلومینیوم که در بسیاری از واکسنها استفاده میشود نیز تصمیمگیری کند، یا اینکه واکسنهای ترکیبی را به واکسنهای تفکیکشده تبدیل کند؛ اقدامی که به گفته برخی متخصصان، میتواند سیستم واکسیناسیون را با چالشهای جدی روبهرو کند و تعداد تزریقها برای کودکان را افزایش دهد.
در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است که این تحولات پس از آن رخ میدهد که وینای پراساد مقام ارشد سازمان غذا و داروی آمریکا، بدون ارائه دادههای معتبر، مدعی شده بود واکسن کووید «کمتر از ۱۰ کودک» را کشته است؛ ادعایی که با واکنش منفی گسترده متخصصان مواجه شد.
وزارت بهداشت آمریکا اخیراً کرک میلوان متخصص قلب کودکان را به ریاست این کمیته منصوب کرده است. او در دوران همهگیری کرونا از منتقدان جدی واکسنهای کووید بود. ریاست قبلی کمیته، مارتین کولدورف نیز به سمت جدیدی در وزارت بهداشت منتقل شده است.
این گزارش اضافه کرد که بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای احتمالی این تغییرات هشدار دادهاند. آنها میگویند تأخیر در تزریق واکسن هپاتیت B میتواند نرخ انتقال مادر به نوزاد را افزایش دهد و محدود کردن واکسنهای ترکیبی باعث کاهش پوشش واکسیناسیون بهدلیل نیاز به مراجعات بیشتر خواهد شد.
نیویورکتایمز در پایان نوشت که هنوز مشخص نیست دولت در نهایت چه تصمیمی درباره زمانبندی جدید واکسیناسیون خواهد گرفت، اما نگرانیها درباره اثر این تغییرات بر سلامت عمومی و اعتماد خانوادهها به واکسنها رو به افزایش است.