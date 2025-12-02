به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج اصناف سبزوار گفت: ۱۸۵ کیسه آرد یارانه‌ای به وزن هفت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم از واحدهای صنفی مشکوک به عرضه غیرمجاز آرد کشف و ضبط شد.

احمد محمدی جم افزود: این اقدام با همکاری قاضی تعزیرات، بازرس اتاق اصناف، پلیس کالای قاچاق نیروی انتظامی و بازرس جهاد کشاورزی انجام گرفت و ضمن تشکیل پرونده برای متخلفان، محموله آرد توقیف و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌ صلاح شد.

وی اظهار کرد: فرایند نظارت بر شبکه توزیع آرد و مقابله با فروش خارج از شبکه، به‌ صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس بسیج اصناف سبزوار اضافه کرد: واحد بازرسی و نظارت این اداره به صورت مستمر بر فعالیت واحدهای اقتصادی شامل انبارها، سردخانه‌ ها، مراکز عمده نگهداری کالا، مراکز تولید و توزیع نهاده‌ های دامی نظارت و با تخلفات برخورد می‌ کند.

محمدی جم ادامه داد: سامانه تلفنی ۱۲۴ نیز آماده دریافت شکایات و گزارش‌ های مردمی از نحوه عرضه کالا و خدمات است.

۲۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۴۰ اتحادیه در شهرستان سبزوار فعالیت دارند.