به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار شهرستان دلفان در مراسم جشن ۷۲۰ دانشجوی جدید الورود دانشگاه علمی کاربردی شهرستان دلفان به نقش اثر گذار دانشگاه علمی کاربردی در تربیت نیرو‌های متخصص و مهارت محور اشاره کرد و افزود: این دانشگاه می‌تواند با پیوند بین آموزش‌های علمی و نیاز‌های واقعی بازار نقش مهمی در توسعه استان ایجاد کند.

سید رضا سلامتی افزود: امروز جایگاه علم، تحقیق و پژوهش در کشور جایگاه بسیار ارزنده‌ای است و از این‌رو، اجرای درست طرح‌های مهم علمی و پژوهشی باعث توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد.