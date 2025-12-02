جشن استقبال از نو دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دلفان
جشن استقبال از ۷۲۰ دانشجوی جدید الورود دانشگاه علمی کاربردی شهرستان دلفان با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار شهرستان دلفان در مراسم جشن ۷۲۰ دانشجوی جدید الورود دانشگاه علمی کاربردی شهرستان دلفان به نقش اثر گذار دانشگاه علمی کاربردی در تربیت نیروهای متخصص و مهارت محور اشاره کرد و افزود: این دانشگاه میتواند با پیوند بین آموزشهای علمی و نیازهای واقعی بازار نقش مهمی در توسعه استان ایجاد کند.
سید رضا سلامتی افزود: امروز جایگاه علم، تحقیق و پژوهش در کشور جایگاه بسیار ارزندهای است و از اینرو، اجرای درست طرحهای مهم علمی و پژوهشی باعث توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد.
حجت الله یونسی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان نیز رویکرد دانشگاه علمی کاربردی را پاسخ به نیازهای جامعه عنوان کرد و افزود: به روز کردن رشتهها و توانمند کردن دانشجویان مسیر اشتغال جوانان را هموارتر خواهد کرد.