فردا شهرداری ارومیه در هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاهها میزبان مس رفسنجان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با هفت دیدار در شهرهای نور، ارومیه، گنبد، ورامین، یزد، اسلامشهر و تهران پیگیری میشود.
شهرداری ارومیه از ساعت ساعت ۱۶ در سالن غدیر میزبان مس رفسنجان خواهد بود.
ناظر فنی این دیدار مسعود یزدانپناه، ناظر داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: جواد مرآتی خواهند بود.
شهرداری ارومیه با شش امتیاز از سه بازی در رده چهارم جدول قرار دارد.