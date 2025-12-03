به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سال گذشته ۵۳ هزار دانش‌آموز در آیین اعتکاف شرکت کردند و این رقم یک آمار دقیق و قابل استناد است؛ برنامه امسال نیز در ۳۲۸ مسجد دارای مجوز تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود و تأکید بر نظارت دقیق مدارس و مدیران ضروری است تا از برگزاری برنامه در مساجد بدون مجوز جلوگیری شود.

حسین دهقانی افزود: مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در فعالیت‌های پرورشی و مسابقات فرهنگی و قرآنی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارد و اجرای این موارد نیازمند تأکید و پیگیری مدیران مدارس است.

وی گفت: خَیِّری در استان پنج میلیارد تومان برای تشویق دانش‌آموزانی که موفق به حفظ جزء سی قرآن شوند اختصاص داده است و این ظرفیت ارزشمند باید با برنامه‌ریزی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

حسین دهقانی تاکید کرد: بر اساس سهمیه تعیین‌شده، ۵۶۰۰ محفل انس با قرآن باید در مدارس استان برگزار شود و اجرای آن به‌طور کامل بر عهده مدیران و معاونین پرورشی مناطق است؛ همچنین اجرای طرح «شهر من، شهر نماز» برای آموزگاران پایه دوم در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: اجرای جشن تکلیف باید فرآیندی و با محوریت تربیتی باشد و از هزینه‌های غیرضروری و ورود مؤسسات غیرتخصصی جلوگیری شود. دهقانی گفت: طبق تأکید وزیر آموزش و پرورش، از ۱۵ تا ۱۹ آذرماه جشن ملی مدارس برگزار می‌شود و حداقل یک مدرسه در هر منطقه باید به شکل نمادین میزبان این برنامه باشد؛ همچنین مسابقات مرتبط با پرسش مهر، انشانویسی، نقاشی و برنامه‌های دانش‌آموزی باید در این بازه اجرا شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: امسال تمامی تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله بسیج، اتحادیه و سایر گروه‌ها باید در قالب طرح «نقشینه» عضوگیری رسمی انجام دهند و اطلاعات آنان در سامانه مربوطه ثبت شود.

حسین دهقانی اعلام کرد: آخرین وضعیت غربالگری دانش‌آموزان در سامانه ثبت شده و تنها یک روز فرصت باقی است؛ مدارس دارای وضعیت قرمز باید بلافاصله اقدام کنند، چرا که این موضوع برای وزارتخانه بسیار مهم و قابل پیگیری مستقیم است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: پس از تکمیل غربالگری، فرآیند مصاحبه و پیگیری موارد نیازمند مداخله، فقط باید در مراکز تخصصی مشاوره آموزش و پرورش انجام شود و مراجعه به مراکز خارج از سیستم توصیه نمی‌شود.