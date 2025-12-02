در نشست مشترک نماینده آبادان با معاون وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت تکمیل طرح‌های فاضلاب و آسفالت‌ریزی محلات هدف تأکید شد؛ نشستی که قرار است روند نوسازی بافت‌های فرسوده این شهر را سرعت دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در دیدار نماینده مردم آبادان با معاون وزیر راه و شهرسازی، موضوع بهسازی زیرساخت‌های محلات هدف بازآفرینی شهری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اعلام آمادگی برای آسفالت‌ریزی معابری که عملیات فاضلاب آن‌ها تکمیل شده، گفت این اقدام تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی شهروندان دارد.

وی تأکید کرد تأمین قیر رایگان بر اساس درخواست شهرداری‌ها انجام می‌شود و هدف آن است که تا پایان دولت چهاردهم، تمام معابر خاکی محلات هدف ساماندهی شوند.

گلپایگانی ضمن اشاره به اهمیت معابر استاندارد، آسفالت‌ریزی را نقطه آغاز بازگشت زندگی و رونق به محلات فرسوده دانست.

جلیل مختار، نماینده آبادان، نیز با بیان اینکه ساماندهی معابر از مطالبات اصلی مردم است، از تکمیل فاضلاب محله الوانیه خبر داد.

او افزود اقدامات مربوط به جمع‌آوری آب‌های سطحی در این محله در حال پیگیری است و خواستار همراهی شرکت بازآفرینی برای فراهم شدن شرایط آسفالت‌ریزی کامل شد.

در این نشست همچنین وضعیت سایر محلات هدف آبادان بررسی شد.

مسئولان دو طرف بر ضرورت تسریع اجرای پروژه‌های معوق تأکید کردند.

قرار شد هماهنگی‌های لازم میان شهرداری، شرکت آبفا و شرکت بازآفرینی برای رفع موانع اجرایی ادامه یابد.

این جلسه در نهایت با اتخاذ تصمیماتی برای سرعت‌بخشی به روند بازآفرینی شهری آبادان به پایان رسید.