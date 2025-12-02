به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد گفت: در نتیجه رصد اطلاعاتی و بررسی نامحسوس ماموران بخش رضویه مشخص شد که سه مرد بدون هیچ مجوزی از سازمان‌ های مربوطه خط تولید داروهای گیاهی در خانه‌ای ویلایی راه‌ اندازی کرده اند و بیش از ۵۰ قلم انواع داروهای گیاهی غیربهداشتی و فاقد مجوز را تولید می‌ کردند.

سرهنگ محمد چراغ افزود: در بازرسی از این مکان بیش از ۲ میلیون عدد انواع قرص، کپسول، انواع روغن و پودرهای گیاهی غیربهداشتی و همچنین قوطی و کپسول های خالی، دستگاه آسیاب بزرگ صنعتی، دستگاه همزن، دستگاه‌ های بسته‌ بندی و تاریخ زن، ترازو و ۲۰۰ کیلوگرم مواد اولیه به ارزش افزون بر ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ چراغ اظهار کرد: پس از هماهنگی‌ های قضایی این کارگاه غیرمجاز پلمب و سه متخلف با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

