مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد از آغاز پویش استانی نان و سلامت با هدف ارتقای آگاهی و ترویج مصرف نان کامل از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نقیایی افزود: این برنامه با هدف ترویج مصرف نان کامل، کاهش ضایعات نان و افزایش آگاهی جامعه درباره تأثیر نان سالم بر پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در پویش روغن سالم گفت: امسال با گسترده‌تر شدن موضوع و تمرکز بر اثرات تغذیه‌ای نان کامل تلاش می‌شود این فرهنگ در سطح استان نهادینه شود.

نقیایی تصریح کرد: روز‌های این پویش به‌صورت ملی نام‌گذاری شده و موضوعاتی مانند نان سالم و خانواده، نان سالم و رسانه، نان سالم و سیاست‌گذاران، نان سالم و نانوایان، نان سالم و زنان، غنی‌سازی نان، نحوه نگهداری و کاهش ضایعات نان، و نقش مردم در مطالبه‌گری را دربرمی‌گیرد.

مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان از انتشار پوسترها، اینفوگرافی‌ها و محتوای آموزشی ویژه این پویش خبر داد و گفت: پرسشنامه سنجش سواد تغذیه‌ای نیز طراحی و از طریق شبکه دانشگاهی و دستگاه‌های استان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت آگاهی تغذیه‌ای در استان انجام شود.

وی همچنین از برنامه بازدید کارشناسان تغذیه از کارخانه آرد کامل و واحد‌های پخت نان کامل در یزد به‌منظور بررسی فرآیند تولید و آشنایی تخصصی با موضوع خبر داد.

نقیایی ادامه داد: شماره نخست نشریه الکترونیکی ویژه پویش نان و سلامت در مرحله ویرایش نهایی است و به‌زودی منتشر خواهد شد.