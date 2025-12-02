به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر آموزش و پررورش شهرستان دورود در یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان در دبستان ارشاد این شهر گفت: امنیت، آرامش و امنیت امروز ما مرهون خون پاک شهداست.



جمشید دلفانی هدف از برگزاری این مراسم را بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با سیره، منش و آرمان شهدای عزیز دانست و بر ادامه راه آنان تأکید کرد.



در این مراسم برادر شهید یونس ماهرو بختیاری از شهدای جنگ ۱۲ روزه به بیان خاطراتی از این شهید گرامی پرداخت.

همچنین از تعدادی از فرزندان شهدا نیز قدر دانی شد.



