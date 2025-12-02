به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ نظری در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت آبی تالاب و ارزیابی ساختمان و طرح‌های پاسگاه محیط‌بانی، بر اهمیت توجه ویژه به شرایط کاری محیط‌بانان و تقویت امکانات پاسگاه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: محیط‌بانان نقش کلیدی در حفاظت از حیات وحش و تالاب‌ها دارند و ارتقای سطح دانش حقوقی و مهارت‌های عملی آنان، بهبود فرآیند‌های پیگیری پرونده‌ها و مستندسازی دقیق اقدامات حفاظتی، از اولویت‌های اصلی اداره کل است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تصریح کرد: توجه به رفاه و حمایت از کارکنان و محیط‌بانان نه تنها موجب افزایش کارایی عملیات حفاظتی می‌شود، بلکه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تالاب سلدوز و دیگر مناطق حفاظت‌شده کمک شایانی خواهد کرد.

نظری اظهار داشت: اداره کل برای پشتیبانی از محیط‌بانان و ارتقای کیفیت حفاظت محیط زیست، برنامه‌های مستمر آموزشی، تجهیزاتی و حمایتی در دستور کار دارد و بازدید ما بخشی از تلاش‌های مستمر برای ارتقای سطح حفاظتی تالاب‌ها و محیط‌های طبیعی استان و ایجاد محیط کاری امن و توانمند برای محیط‌بانان است.