همزمان با روز جهانی خاک، ۳۰ هکتار از اراضی حاشیه جاده پریسان- ورجان با هدف جلوگیری از فقر مرتع منطقه با حضور بسیجیان و مردم دوستدار محیط زیست، نهال کاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سرپرست منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم گفت: در این طرح قرار است ۳ هزار نهال در سطح ۳۰ هکتار کاشته شود.

مرتضی داوودی ادامه داد: دو گونه اتروپلکس و اسفناج وحشی در این مراتع در حال کاشت است که این گونه‌ها با توجه به اقلیم قم و کم آب بر بودن آنها انتخاب شده است.

وی از مطالعه و اجرای طرح بیابان زدایی در شرق قم خبر داد و افزود: مطالعه ۵۲ هزار هکتار از مراتع بیابانی قم در منطقه سراجه و دشت مسیله انجام شده است و از مهر امسال نهال کاری در ۲۰۰ هکتار از اراضی این منطقه آغاز شد و با نهایی شدن پیمانکار نهال کاری در سطح اراضی شرق استان تا پایان سال صورت می‌گیرد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم ادامه داد: با پیگیری‌های استانداری قم و با کمک صنعت نفت و مدیریت بحران منابعی برای بحث بیابان زدایی در قم در حال پیگیری و اجرا قرار دارد.

داوودی گفت: با همکاری ثمن‌های محیط زیست استان قرار است اجرای نهال کاری در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی شرق قم و منطقه سراجه انجام شود.