رئیس پلیس راه استان قزوین: دو دستگاه نیسان و ایسوزو در کیلومتر ۱۰ آزادراه قزوین ـ کرج ، بر اثر بارندگی و لغزندگی سطح جاده، واژگون و موجب ترافیک در این مسیر شدند.

ترافیک نیمه‌سنگین آزادراه قزوین ـ کرج به دلیل واژگونی نیسان و ایسوزو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: واژگونی این دو.خودرو موجب ایجاد ترافیک سنگین در محور شمالی آزادراه شد. طول ترافیک در این مسیر به حدود ۵ کیلومتر رسید.

سرهنگ تقی خانی افزود: خوشبختانه این سانحه خسارت جانی در پی نداشت و تنها خسارات مالی به خودروها وارد شد.

وی گفت: به دلیل تراکم خودروها در محور شمالی، مسیر جنوبی به سمت محمدیه نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه شد.

به گفته وی؛ نیروهای امدادی و همکاران راهداری بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات روان‌سازی ترافیک و بازگشایی مسیر را آغاز کردند.