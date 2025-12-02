پخش زنده
رئیس پلیس راه استان قزوین: دو دستگاه نیسان و ایسوزو در کیلومتر ۱۰ آزادراه قزوین ـ کرج ، بر اثر بارندگی و لغزندگی سطح جاده، واژگون و موجب ترافیک در این مسیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: واژگونی این دو.خودرو موجب ایجاد ترافیک سنگین در محور شمالی آزادراه شد. طول ترافیک در این مسیر به حدود ۵ کیلومتر رسید.
سرهنگ تقی خانی افزود: خوشبختانه این سانحه خسارت جانی در پی نداشت و تنها خسارات مالی به خودروها وارد شد.
وی گفت: به دلیل تراکم خودروها در محور شمالی، مسیر جنوبی به سمت محمدیه نیز با ترافیک نیمهسنگین مواجه شد.
به گفته وی؛ نیروهای امدادی و همکاران راهداری بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات روانسازی ترافیک و بازگشایی مسیر را آغاز کردند.