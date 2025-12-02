روز نخست از هفته دوم لیگ دسته اول تکواندو بانوان باشگاه‌های کشور، جام کوثر با معرفی نفرات برتر اوزان فرد به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم از بیستمین دوره لیگ دسته یک تکواندو بانوان «جام کوثر» سه شنبه ۱۱ آذرماه به میزبانی خانه تکواندو با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۰ بازیکن آزاد با برگزاری مبارزات اوزان فرد آغاز شد.

در وزن ۴۶- کیلوگرم یاس قنبری از هلدینگ بنا ساز فرمانیه روی سکوی نخست ایستاد و طلا گرفت. ترنم احمدی نژاد از ققنوس که هفته نخست برنز گرفته بود به مدال نقره دست یافت و مدال برنز هم به فاطمه موسوی (ققنوس) و شپول احمدی (دختران کردستان) تعلیق گرفت.

۴۳ تکواندوکار در وزن ۵۳- کیلوگرم به مصاف هم رفتند که در نهایت مریم سادات بلوکی برای «زر ماکرون» یک مدال طلا کسب کرد. نگار صبری از تیم ستارگان مدال نقره هفته گذشته خود را تکرار کرد و مهدیس شکوری از آکادمی خیری که هفته پیش طلا گرفته به همراه نازنین ملأ محمدی از مجموعه ورزشی بابک خراشه هم به نشان برنز مشترک رضایت دادند.

الهه سیفی تکواندوکار تیم بابک خراشه که هفته گذشته مدال برنز وزن ۶۲- کیلوگرم را کسب کرده بود، این هفته با رسیدن به دیدار پایانی به نشان طلا دست یافت. فاطمه سهرابی از هلدینگ بناساز فرمانیه روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و نقره گرفت. مدال برنز مشترک هم به الینا رستمیان و فاطمه حیاتی از «زر ماکرون» اهدا شد.

الهام نوایی از «زرماکرون» تنها تکواندوکاری بود که موفق شد مدال طلا هفته نخست خود را تکرار کند. وی در مبارزه پایانی وزن ۷۳- کیلوگرم مائده رنگرز زاده از پایگاه قهرمانی را شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد. رنگرز زاده نقره گرفت و مینو طیبی از هیأت تکواندو اصفهان و الناز خداپرست از ایران جوان اصفهان هم مدال‌های برنز هفته گذشته خود را تکرار کردند.

این مسابقات فردا چهارشنبه با برگزاری مسابقات اوزان زوج به پایان می‌رسد.