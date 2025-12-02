پخش زنده
زینی وند در همایش تجلیل از برگزیدگان آموزشی، توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصتهای برابر برای مدارس را سیاست اصلی این دستگاه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان در همایش تجلیل از دانشآموزان برتر آزمون سراسری و سرگروههای آموزشی برتر کشور در دوره متوسطه که با مشارکت شرکت ملی نفت ایران برگزار شد؛ با اشاره به مأموریت این اداره کل در دو محور «توسعه عدالت فضاهای آموزشی» و «توانمندسازی معلمان و دانشآموزان» گفت: هدف، ارتقای واقعی کیفیت در کف کلاس درس است و ایلام نیز در مسیر این مأموریت حرکت میکند.
زینی وند افزود: باید از تمام ظرفیتها برای بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای جایگاه استان استفاده شود.
وی با تأکید بر بهرهگیری از مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت، خواستار تخصیص مستقیم منابع به مدارس شد؛ تا مدیران و معلمان بتوانند در مسیر ایجاد فرصتهای برابر، اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از طراحی «سامانه پایش نابرابریها» در مدارس خبر داد و افزود: این سامانه وضعیت مدارس کمبرخوردار را بهطور مستمر رصد خواهد کرد؛ تا در اولویت سرمایهگذاری و برنامههای آموزشی قرار گیرند.
وزارت آموزش و پرورش در دوره اخیر بر توسعه عدالت آموزشی و افزایش کیفیت یادگیری تمرکز دارد.
در مراسم ایلام نیز از دانشآموزان برگزیده آزمون سراسری و سرگروههای آموزشی برتر، تقدیر شد.