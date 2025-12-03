معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان: مهارت آموزی جوانان و احیای واحد‌های تولیدی و اقتصادی راکد دو راهکار مهم در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، علی‌اکبر ورمقانی، در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی جوانان کردستان که با محوریت اشتغال جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار شد، از فرمانداران شهرستان‌های استان خواست با کمک ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های خود، آمار دقیق بیکاری را احصاء کنند و تاکید کرد: بدون دسترسی به آمار دقیق، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم.

وی همچنین خواستار اجرای طرح مهتا (مهارت تا اشتغال) در همه شهرستان‌های استان شد و افزود: اگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت نداشته باشند، نمی‌تواند شاغل شود.

ورمقانی یادآورشد: کارخانه‌های فعال استان باید نیروی ماهر مورد نیاز خود را از شهرستان‌های محل فعالیت خود جذب کنند و تنها در صورت نبود نیروی ماهر، به خارج از شهرستان متکی شوند.

وی بر ضرورت راستی آزمایی اشتغالزایی حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: رقم تسهیلات مهم نیست بلکه اشتغال ایجاد شده مهم است.

معاون استاندار بر ضرورت کمک به تثبیت مشاغل موجود نیز تاکید و خاطرنشان کرد: در سهم اشتغال استان باید به رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیشتر توجه شود.

ورمقانی با یادآوری اینکه با تلاش و حمایت استاندار، قانون تجارت مرزنشینان در کردستان وارد فاز اجرایی شده، افزود: استاندار پیگیر شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ در استان هستند که با تحقق آنها می‌توانیم آمار بیکاری را کاهش دهیم.

وی با اشاره به وجود ده‌ها طرح آماده سرمایه‌گذاری داری مجوز و بی‌نام در استان اظهار داشت: کردستان آماده میزبانی از سرمایه‌گذاران است.

در پایان این جلسه، حکم استاندار کردستان به عنوان رییس ستاد ساماندهی امور جوانان استان، توسط روح‌الله اسدی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، به نیابت، به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی تحویل داده شد.