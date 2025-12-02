به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در این آیین که با حضور ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان، خانی دهیار روستای احمد آباد سفلی و سجاد قادری مدیر شرکت تولید ضبط و پخش ماشین در تکاب انجام شد از ۳ تن از معلولان روستا‌های بخش تخت سلیمان تجلیل شد.

بخشدار تخت سلیمان در دیدار با معلولان و خانواده‌های آنان گفت: معلولان باید استعداد‌های خلاق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند.

فتاحی افزود: تشکیل جوامع خاص معلولان نیز می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های آنان باشد، زیرا وجود چنین تشکیلاتی، موجب می‌شود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی و دسترسی به خدمات تخصصی، دیدگاه‌ها و ایده هایشان را مطرح و در مورد مسایل مربوط به زندگی خود تصمیم گیری کنند.