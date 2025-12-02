چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش های مختلف برگزیدگان خود را شناخت و سیمرغ بلورین به برگزیدگان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر سه شنبه یازدهم آذر در مراسمی به کار خود پایان داد و برگزیدگان در بخش های مختلف بدین شرح معرفی شدند:

بخش زیتون های شکسته

دیپلم افتخار این بخش به فیلم «از زمین صفر» به تهیه‌کنندگی رشید مشهراوی محصول فلسطین، قطر، سوییس و دانمارک اهدا شد.

سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعیبس، تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی. مانده است اهدا شد.

بخش چشم انداز

سیمرغ در این بخش به دو فیلم به طور مشترک اهدا شد. سیمرغ اول به «راند ۱۳» از تونس، به کارگردانی محمد علی نهدی و تهیه‌کنندگی ملیک کوچباتی اهدا شد. سیمرغ دیگر به «دو روی پاییز» از ایران، استرالیا و کانادا، به کارگردانی روناک طاهر و تهیه‌کنندگی امیر پروین حسینی رسید.

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران به فیلم «ریورستون» از سریلانکا، به کارگردانی الیت راتنایک اهدا شد.

جلوه‌گاه شرق

سیمرغ بلورین مشارکت و بهترین دستاورد هنری به بهنوش صادقی، کارگردان فیلم «مرد آرام» از ایران، برای موفقیت در هدایت و هماهنگ‌سازی خلاقانه عناصر مختلف فیلم، از بازیگری تا فیلمبرداری و طراحی صحنه و لباس اختصاص پیدا کرد.

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران به فیلم «توافق» از مصر، قطر، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی، به کارگردانی محمد رشاد اهدا شد.

همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلم به «جایی که درناهای سفید می‌رقصند» از روسیه، به کارگردانی مایکل لوکاچفسکی و تهیه‌کنندگی مایکل لوکاچفسکی، سمیون آماناتوف، والریا موتورویوا، داوید گورتسکایا اهدا شد.

بخش بین الملل

سیمرغ بلورین بهترین فیلم به درس آموخته ها به کارگردانی بالین شیملر و تهیه کنندگی گاوو روسوات از مجارستان تعلق گرفت.

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به مارتین پاوول رپکا برای فیلم مارس تا مه از جمهوری چک اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به النا کیسلوا و آندری کونچالوفسکی برای فیلم به من نگاه کن از روسیه رسید.

سیمرغ بلورین بهترین مشارکت هنری به احمد مالک بازیگر فیلم بوی پدرم به کارگردانی محمد سیام رسید.

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داوران به بازگشت رودخانه به کارگردانی ماساکازو کانکو به ژاپن رسید.