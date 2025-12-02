معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست نسبت‌دادن آتش‌سوزی الیت به درختان افتاده را نادرست و زمینه‌ساز بهره‌برداری چوب دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با هشدار درباره روایت‌های نادرست پیرامون آتش‌سوزی الیت، تأکید کرد نسبت‌دادن علت این حریق‌ها به «درختان شکسته و افتاده» تحلیلی غیرعلمی است و می‌تواند بستری برای ازسرگیری طرح‌های بهره‌برداری چوب در جنگل‌های بکر کشور فراهم کند.

هادی کیادلیری با اشاره به شواهد میدانی و مطالعات کارشناسی گفت: بر اساس تجربه چند دهه مدیریت حریق در ایران و جهان، حدود ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی منشأ انسانی دارند و ناشی از بی‌احتیاطی یا فعالیت‌های مخرب در حاشیه و داخل جنگل‌ها هستند. او تأکید کرد سوخت اولیه آتش‌های جنگلی در ایران، علف‌های خشک و لایه سطحی جنگل است و نه تنه‌های افتاده که معمولاً رطوبت بالاتری دارند و حتی در بسیاری موارد در برابر گسترش سریع شعله نقش بازدارنده ایفا می‌کنند.

کیادلیری افزود حذف درختان شکسته و افتاده، چرخه بوم‌سازگان را مختل کرده و جنگل را فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌کند؛ زیرا این چوب‌ها زیستگاه صد‌ها گونه و منبع ذخیره آب، مواد غذایی و کربن هستند. او با اشاره به رویکرد کشور‌های پیشرو مانند آلمان، فرانسه و ژاپن گفت: در مدیریت پایدار جنگل، سیاست اصلی حفظ چوب مرده است نه حذف آن.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه این روایت انحرافی دو خطر اساسی دارد—پنهان‌کردن نقش انسانی در ایجاد حریق و مشروعیت‌بخشی به بهره‌برداری چوب—هشدار داد این مسیر می‌تواند سرنوشت جنگل‌های کهنسال ایران را به سمت تخریب سوق دهد.

او راهکار کاهش خطر حریق را نه برداشت چوب، بلکه تقویت مدیریت پیشگیری، نگهداری آتش‌بُرها، پایش مداوم، سامانه‌های هشدار، آموزش جوامع محلی و گردشگران، تجهیز نیرو‌های عملیاتی و هوایی و برخورد جدی با عاملان بی‌احتیاطی عنوان کرد.

کیادلیری در پایان تأکید کرد: باید طرح ملی مدیریت پایدار جنگل‌ها بر اساس اصول علمی و بوم‌شناختی تدوین و بدون تأخیر اجرا شود تا آینده جنگل‌های بکر کشور از مسیر حفاظت تضمین شود، نه بهره‌برداری نادرست.