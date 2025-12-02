پخش زنده
رئیسجمهور ونزوئلا در پیامی خطاب به ملت، ضمن یادآوری سوگند وفاداری خود به هوگو چاوز، تأکید کرد که کاراکاس هرگز تسلیم زیادهخواهی قدرتهای امپریالیستی نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا در سخنانی پرشور ضمن تجدید عهد با فرمانده فقید و ابدی انقلاب هوگو چاوز، بر تعهد تزلزلناپذیر خود و دولت برای دفاع از حاکمیت ملی تأکید کرد.
مادورو با یادآوری لحظات وداع با چاوز گفت: همانطور که در برابر پیکر فرمانده فقید سوگند یاد کردم که به قیمت جان و آرامش خود وفادار بمانم، امروز نیز سوگند میخورم که این وفاداری فراتر از زمان و در مسیر این تاریخ زیبا و قهرمانانه ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهور ونزوئلا با اشاره به اینکه دولت بولیواری برای اداره یک حکومت کوچک یا خدمت به منافع بورژوازی به کاخ میرافلورس نیامده است، افزود: ما آمدهایم تا یک انقلاب ساختاری و عمیق را رقم بزنیم و جمهوری را بر پایههایی نوین بنا کنیم.
وی تصریح کرد: ما خواهان صلح هستیم اما صلحی همراه با حاکمیت، برابری و آزادی. ما صلح بردگان و مستعمره بودن را نمیخواهیم؛ استعمار هرگز، بردگی هرگز. آنچه ما حفظ خواهیم کرد جمهوری و صلح با کرامت است.
مادورو قدرت ملی ونزوئلای قرن بیست و یکم را متکی بر نیروی مردم، آگاهی، نهادها و توان دفاعی کشور دانست و هشدار داد: هیچ امپراتوری بر روی زمین متولد نشده که بتواند مردم نجیب، میهنپرست و شجاع ونزوئلا را به بردگی بکشد یا تسلیم کند. ما فرزندان بولیوار و سوکره هستیم و هرگز مسیر خود را گم نمیکنیم.
رئیس دولت ونزوئلا همچنین با اشاره به نظرسنجیهای اخیر گفت: امروز ونزوئلا متحدتر از همیشه است. گزارشها نشان میدهد که بیش از ۹۴ درصد افکار عمومی، تهدیدات نظامی امپریالیستی را رد و محکوم میکنند و آمادهاند در هر میدانی که لازم باشد، از میهن خود دفاع کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که ونزوئلا امروز از بزرگترین قدرت سیاسی دوران خود برخوردار است و حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) و مردمی باوجدان، اجازه نخواهند داد که دشمنان، زندگی زیبای مردم را تلخ کنند.