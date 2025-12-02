امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آمریکا در ونزوئلا دنبال چیست؟!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱- ۲۱:۵۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

شکایت ونزوئلا از آمریکا بابت بسته بودن حریم هوایی

نارکو تروریسم؛ بهانه تازه واشینگتن برای فشار بر کاراکاس

مادورو: هیچ امپراتوری قادر به زانو درآوردن ونزوئلا نیست

تایید خبر گفتگوی تلفنی مادورو با ترامپ

دفاع کاخ سفید از حمله آمریکا به یک قایق ونزوئلایی

برچسب ها: نفت ونزوئلا ، تنش بین آمریکا و ونزوئلا ، ترامپ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 