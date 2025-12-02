به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ زهرا کریم زادگان با بیان اینکه فرایند داوری آثار رسیده به دبیرخانه این کنگره به اتمام رسیده، گفت: داوری‌ها در سه مرحله و با حضور داوران «واحدی»، «طلعت» و «صافی» انجام شد.

وی افزود: این جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌های ادبی تقویت و ترغیب نویسندگان و شاعران و خلاقیت‌های هنری هرساله برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی اظهار داشت: در بخش استانی بیست و هفتمین کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت ۷۱۴ اثر از ۴۲۰ شاعر به دبیرخانه استانی این جشنواره ارسال شد.

کریم زادگان عنوان کرد: در نهایت تعداد ۶ اثر در دو بخش میراث‌های ماندگار و بخش ویژه (جنگ دوازده روزه) به جشنواره کشوری این جشنواره راه یافت.

مراسم اختتامیه بخش استانی بیست و هفتمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت دهه سوم آذرماه در آذربایجان غربی برگزار و از برگزیدگان و داوران این جشنواره تجلیل خواهد شد.