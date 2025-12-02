امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

گرامیداشت روز جهانی معلولان

مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و محمّدصادق معتمدیان استاندار تهران عصر سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
عکاس :حمیدرضا مهربان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ - ۲۲:۴۰
خبرهای مرتبط

به روشنی روز... مستند خبری، روز جهانی معلولان

برچسب ها: معلولان ، روز جهانی معلولان ، فرهنگسرای بهمن
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 