به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کتاب دستور زبان تبری اثر ارزشمند و ماندگار استاد "‌نصرالله هومند" با هدف حفظ واشاعه فرهنگ وهویت مازندران درمراسمی با حضور فرهنگ دوستان این استان درشهرستان آمل رونمایی شد.

این کتاب با حمایت وپشتیبانی شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل چاپ و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، استادان حوزه زبان و فرهنگ این استان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر آمل، استاد هومند نویسنده کتاب دستور زبان تبری در سالن همایش های اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل رونمایی شد.

مولف کتاب دستور زبان تبری گفت: این کتاب در ۵۲۸ صفحه دراندازه قد وزیری، درمدت بیش از ۱۴ سال گردآوری وچاپ شده است.

نصراله هومند، از حمایت ویژه شورای اسلامی شهر وشهرداری آمل برای چاپ کتاب دستور زبان فارسی قدردانی کرد وافزود:‌ شروع این اقدام ارزشمند فرهنگی وهویتی به نوعی از سال ۱۳۶۱ شروع شده بود وبه صورت جدی از ساعت ۱۳۹۰ وارد مرحله اجرایی شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی ازتدوین کتاب دستور زبان تبری، منحصر به فرد بودن زبان تبری ومازندرانی اعلام کرد وادامه داد: زبانی مازندرانی و تبری برخلاف دیگر مناطق و استانهای کشور دارای ویژگی های زبانی است که می توان بر مبنای آن دستور را نوشت.

وی توضیح داد: زبان تبری همانند زبان فارسی و ملی که دارای دستور نوشتاری است، زبان تبری نیز که دنباله وامتداد زبان پهلوی واشکانی است، دارای اجزا وبناهای زبانی است.

مولف کتاب دستور زبان تبری ابرازامیدواری کرد، با رونمایی ازکتاب دستور زبان تبری که پشتوانه ای برای حوزه ادبیات درمدارس به خصوص مقاطع متوسطه است، امکان تدریس وجود دارد.

استاد هومند تصریح کرد: رونمایی از کتاب دستور زبان تبری، حفظ وماندگاری زبان مردم درخطه مازندران تقویت وبرای نسل آینده قطعا ماندگار خواهد ماند.

همچنین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران در این مراسم حواله یک میلیارد ریالی برای چاپ تعداد بیشتری از کتاب دستور زبان تبری به استاد نصرالله هومند اهداء کرد.