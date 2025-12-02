به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ محمد فتحی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات کمتر برخوردار و تحقق سیاست‌های دولت در زمینه پیشرفت محله‌محور، گفت: عملیات اجرایی و خدماتی در محله قزلناو وارد مرحله تازه‌ای شده است.

وی با اشاره به بازدید‌های میدانی اخیر و پیگیری مشکلات مردم افزود: اولویت‌ها بر اساس نیاز‌های اعلام‌شده توسط شهروندان و ارزیابی میدانی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و شامل بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی محیط، ارتقای خدمات شهری و تقویت کارکرد‌های اجتماعی محله است.

فرماندار شاهین‌دژ همچنین تأکید کرد که اجرای طرح‌های بازآفرینی در این محله با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و معتمدان محلی دنبال می‌شود و هدف آن ایجاد تغییرات پایدار در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی و خدماتی است.

فتحی عنوان کرد: مدیریت شهرستان با اتکا به ظرفیت‌های محلی و همراهی مردم، تلاش می‌کند مسیر بازآفرینی شهری در «قزلناو» با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.