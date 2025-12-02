به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت:مقاومت و ایستادگی ملت قهرمان ایران در ۴۴ سال گذشته در مقابل توطئه استکبار جهانی، الگویی مثال زدنی برای جهان اسلام و مسلمین است.

سردار روح الله نوری درآئین تکریم و معارفه جانشین فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا، فرمانده قرارگاه استانی شهید بروجردی و فرمانده مرکز بهداری رزمی شمالغرب با اشاره به اهمیت ونقش مردم درتقویت امنیت درکشور افزود:دردفاع مقدس ۱۲ روزه با همکاری مردم و اقتدار نیرو‌های نظامی و امنیتی بردشمن پیروز شدیم.

او با اعلام اینکه امروز وحدت حاکم بر جامعه بسیار ارزشمند است تصریح کرد:حضور مردم در همه صحنه‌ها واتحاد و همدلی باید روز بروز در جامعه اسلامی منسجم‌تر باشد و نباید اجازه تضعیف این همدلی به دشمنان داده شود.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا هم دراین آیین گفت: خدمت، متواضع بودن، اخلاص، اطاعت پذیری و همدلی از ویژگی‌های بارز فرماندهان این قرارگاه است.

سردار امان الله گشتاسبی با اشاره به اینکه موفقیت‌های حاصل شده درمنطقه شمالغرب حاصل وحدت و همدلی بین مسئولان و نیرو‌های مسلح است افزود: همه باید در هر زمان وحدت خود را حفظ کرده و صلابت و آمادگی خود را ارتقا دهیم.

در این مراسم سرتیپ دوم پاسدار اسمعلی خلیل زاده جانشین جدید فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا، سرتیپ دوم پاسدار یدالله آبروشن فرمانده جدیدقرارگاه شهید بروجردی و سرهنگ منصور عبدالله زاده فرمانده جدید مرکز بهداری رزمی شمالغرب معرفی و از زحمات فرماندهان قبلی با اهدای لوح تجلیل شد.