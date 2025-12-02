پخش زنده
در نشست جامعه نخبگان آذربایجان غربی با مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان بر هماهنگی بیشتر برای استفاده از ظرفیت نخبگان در تولید و صنعت تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ خیرخواه در نشست با جامعه نخبگانی استان که در سالن کنفرانس پژوهشکده آرتمیا پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار شد؛ پاسخگوی چالشها و دغدغههای نخبگان بود.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای جدید برای جذب منابع انسانی در واحدهای صنعتی استان، بر ضرورت حضور افراد نخبه در فرآیندهای تولیدی تأکید کرد و برنامههای اداره کل صمت را در این خصوص تشریح کرد.
وی افزود: همکاری بین دانشگاههای استان و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و بنیاد نخبگان را تقویت میکنیم.
خیر خواه عنوان کرد: اداره کل صمت آذربایجان غربی میتواند از ظرفیتها و پتانسیلهای دانشگاه ارومیه و بنیاد نخبگان برای رفع مشکلات موجود صنایع بهره ببرد.