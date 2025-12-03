به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مطالعات آبخیزداری در اراضی بالادست سد حاجیلار ورزقان با هدف کاهش فرسایش خاک، حفاظت از منابع آب و تقویت پوشش گیاهی و از محل مسئولیت‌های اجتماعی معدن اندریان اجرا می‌شود.

با عنایت به ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک و عرصه‌های طبیعی و ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در مناطق جنگلی و مرتعی، نشستی با حضور فرماندار ورزقان، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی و مدیرعامل معدن اندریان در محل فرمانداری ورزقان برگزار شد.

صادق میکائیلی فرماندار ورزقان با تاکید بر اینکه مدیریت هوشمند و پیش‌دستانه منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است گفت: این طرح با هدف ارتقای پایداری اکوسیستم، کاهش آسیب‌پذیری اراضی، جلوگیری از فرسایش خاک، حفاظت از منابع آب و رسوب‌گذاری در سد حاجیلار، تقویت پوشش گیاهی، منابع زیرزمینی آب و چشمه‌های طبیعی منطقه، از محل مسئولیت‌های اجتماعی معدن طلای اندریان و با نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرا خواهد شد.

میکائیلی ضمن تاکید بر هدایت منابع حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی معادن به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و آینده‌نگرانه افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود این اقدامات بتواند نقش مهمی در حفاظت موثر از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از بروز خسارات سنگین در آینده ایفا کند.

گفتنی است، پس از اتمام مطالعات، اجرای طرح‌های آبخیزداری در منطقه مدنظر خواهد بود.