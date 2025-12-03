مطالعات آبخیزداری در اراضی بالادست سد حاجیلار ورزقان
مطالعات اجرای طرحهای آبخیزداری در ۵۰ هزار هکتار از اراضی بالادست سد حاجیلار با حمایت معدن اندریان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مطالعات آبخیزداری در اراضی بالادست سد حاجیلار ورزقان با هدف کاهش فرسایش خاک، حفاظت از منابع آب و تقویت پوشش گیاهی و از محل مسئولیتهای اجتماعی معدن اندریان اجرا میشود.
با عنایت به ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک و عرصههای طبیعی و ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در مناطق جنگلی و مرتعی، نشستی با حضور فرماندار ورزقان، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی و مدیرعامل معدن اندریان در محل فرمانداری ورزقان برگزار شد.
صادق میکائیلی فرماندار ورزقان با تاکید بر اینکه مدیریت هوشمند و پیشدستانه منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است گفت: این طرح با هدف ارتقای پایداری اکوسیستم، کاهش آسیبپذیری اراضی، جلوگیری از فرسایش خاک، حفاظت از منابع آب و رسوبگذاری در سد حاجیلار، تقویت پوشش گیاهی، منابع زیرزمینی آب و چشمههای طبیعی منطقه، از محل مسئولیتهای اجتماعی معدن طلای اندریان و با نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرا خواهد شد.
میکائیلی ضمن تاکید بر هدایت منابع حاصل از مسئولیتهای اجتماعی معادن به اجرای طرحها و پروژههای زیرساختی و آیندهنگرانه افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده و انتظار میرود این اقدامات بتواند نقش مهمی در حفاظت موثر از عرصههای طبیعی و جلوگیری از بروز خسارات سنگین در آینده ایفا کند.
گفتنی است، پس از اتمام مطالعات، اجرای طرحهای آبخیزداری در منطقه مدنظر خواهد بود.