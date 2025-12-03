به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس تازه‌ترین تحلیل‌های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در سال ۱۴۰۴ نام سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مراغه در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفت.

از دانشگاه مراغه به ترتیب دکتر رضا اباذری در حوزه موضوعی شیمی، دکتر محمدرضا مرشدلو در حوزه کشاورزی و دکتر مهدی اسرافیلی در حوزه موضوعی شیمی در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر جهان جای گرفته‌اند.

پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) این فهرست را در بازه‌های ۱۰ساله و به‌صورت دوماهنامه منتشر می‌کند. پژوهشگران بر اساس تعداد استناد‌های ثبت‌شده در پایگاه Web of Science مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و معیار اصلی انتخاب، میزان استناد‌های انجام‌گرفته به تولیدات علمی آنان است. پژوهشگرانی که در ده سال اخیر بیشترین استناد را دریافت کرده‌اند، در جایگاه پژوهشگران پراستناد یک درصد جهان قرار می‌گیرند.

امسال تعداد یک‌هزار و ۱۴۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفته‌اند.