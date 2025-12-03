به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی پاراکاراته ایران که نخستین‌بار در تاریخ این رشته پا به تاتامی رقابت‌های جهانی گذاشته بود، بامداد امروز با استقبال مسئولان فدراسیون کاراته به کشور بازگشت.

در ترکیب ملی‌پوشان اعزامی به این آوردگاه جهانی، لیلا چالیان، معصومه ایجی، نگار واشقانی، فرزاد صفوی، حافظ حافظی‌کیا و رحیم گلمحمدی حضور داشتند.

هدایت فنی تیم نیز بر عهده مجید صافی، علی ذوالفقاری، احد شاهین و ریحانه نصیری بود. این رقابت‌ها به میزبانی مصر برگزار شد و نخستین تجربه حضور رسمی پاراکاراته ایران در میدان جهانی را رقم زد.