به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد دارابی اظهار کرد: سهمیه ابلاغی استان در سال جاری برای دوره‌های سه‌گانه سوادآموزی، انتقال و تحکیم ۵۹۵ نفر است که این فرآیند با رویکرد «مدرسه محوری» و «مردم‌پایه» دنبال می‌شود.

وی با اشاره به این‌که حجم ابلاغی استان براساس ظرفیت‌های موجود تعریف شده است، افزود: این تعداد شامل ۱۰۰ نفر در مرحله مقدماتی سوادآموزی (ویژه بی‌سوادان مطلق)، ۳۹۵ نفر در مرحله انتقال و ۱۰۰ نفر نیز در دوره تحکیم پیش‌بینی شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش ایلام با تشریح جزئیات فرآیند ثبت‌نام و برگزاری کلاس‌های سوادآموزی در استان، تصریح کرد: فرآیند ثبت‌نام سوادآموزان از آبان‌ماه آغاز شد و تسریع در روند ثبت‌نام، انجام استعلام‌های هویتی، بارگذاری مدارک و آغاز رسمی کلاس‌ها از اولویت‌های اصلی این معاونت است.

دارابی درباره نحوه پرداخت حقوق عوامل اجرایی کلاس‌های سوادآموزی نیز توضیح داد: حقوق مدیران پایگاه‌های سوادآموزی (مدیران مدارس) به صورت نوبت دوم و حقوق آموزش‌دهندگان به صورت ماهانه و ساعتی با نرخ ۶۶ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص ظرفیت استاندارد کلاس‌های سوادآموزی گفت: ظرفیت هر کلاس در دوره مقدماتی سوادآموزی، پنج؛ دوره انتقال، شش و دوره تحکیم، ۱۰ نفر تعیین شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش ایلام در تشریح مدت زمان و محتوای دوره‌های سودآموزی گفت: طول دوره مقدماتی سوادآموزی ۴۰۰ ساعت است که در پنج ماه و به صورت ۸۰ ساعت در هر ماه برگزار می‌شود.

دارابی یادآوری کرد: دوره انتقال نیز شامل ۶۰۰ ساعت آموزش در بازه زمانی ۶ ماهه است که ۴۰۰ ساعت آن حضوری و ۲۰۰ ساعت به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: دوره تحکیم با هدف تثبیت یادگیری طراحی و در بازه زمانی سه ماهه و مجموع ۲۰۰ ساعت آموزش برگزار می‌شود؛ که شامل ۷۰ ساعت آموزش حضوری و ۱۳۰ ساعت فعالیت غیرحضوری است.