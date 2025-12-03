مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: قرار است دستور زبان تبری به صورت خلاصه در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌های مازندران گنجانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سه‌شنبه شب در آیین رونمایی از کتاب دستور زبان تبری اثر استاد نصرالله هومند در آمل گفت: این استان نمونه‌ای بی‌نظیر در کشور است که هم کتاب واژگان و هم دستور زبان بومی خود را دارد.

وی با اشاره به کتاب فرهنگ واژگان تبری که به کوشش استاد جهانگیر نجفی اشرفی و دکتر حسین اسلامی در مرحله ویراستاری است، افزود: این فرهنگ در دو جلد ۸۰۰ صفحه‌ای و با گردآوری بیش از ۱۹۷ هزار واژه زبان تبری، تا پایان امسال چاپ خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه استادان حوزه ادبیات وحفظ زبان تبری اقدامات مهم و ارزشمند در حوزه حفظ و ترویج فرهنگ و زبان استان انجام دادند، تصریح کرد: خوشبختانه حفظ وماندگاری فرهنگ و اصالت مازندرانی در هنر و زبان از دغدغه‌های جدی فعالان فرهنگی و هم مسئولان استانی است.

محمدی اضافه کرد: در راستای اهمیت ماندگاری فرهنگ مازندران، شعار «فرهنگ مازندران اولویت در همه زمینه‌ها» می باشد، به عنوان یک اصل مهم مطرح و مورد توجه جدی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اقدام مهم بعدی خبر داد و گفت: مصوبه تدریس زبان تبری در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شده و قرار است دستور زبان تبری به صورت خلاصه در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌های مازندران گنجانده شود.

محمدی این حرکت را گامی مهم برای معرفی و ماندگاری زبان تبری در بین نسل جدید دانست و تأکید کرد: حفظ و ترویج فرهنگ و زبان مازندرانی به عنوان یک اصل مهم و اولویت در همه زمینه‌های استان مورد توجه جدی قرار گرفته است.