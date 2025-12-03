به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛شاخص آلودگی هوای اصفهان صبح امروز از دیروز کمتر شده و با میانگین عدد ۷۵ در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌های علوم پزشکی کاشان با ۱۶۹ وکاشان با ۱۵۳ و منطقه کردآباد با ۱۵۷ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پروین با ۱۰۳ و خمینی شهر با ۱۰۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۵۶، احمدآباد وفرشادی با ۹۴، پارک زمزم با ۸۴، خرازی با ۸۵، دانشگاه صنعتی با ۵۷، رودکی ۶۹، کاوه و میرزاطاهر با ۵۳، هزار جریب با ۶۵، ولدان با ۷۷، رهنان ۸۶، سپاهان شهر با ۶۸، فیض با ۶۷ وشهر‌های مبارکه با ۶۰، قهجاورستان با ۹۴ و بیمارستان صاحب الزمان با ۷۳ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

اداره کل هواشناسی اصفهان هم در خصوص استمرار شرایط پایداری و رکود نسبی جو در مناطق مرکزی و صنعتی استان تا اواسط هفته پیش رو هشدار سطح زرد صادر کرد.

شاخص کیفی هوا ازصفر تا۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا۱۰۰ هوای سالم،۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا۲۰۰ ناسالم برای عموم،۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیارناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.