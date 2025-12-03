پخش زنده
دبیر بخش VAR فدراسیون فوتبال با اشاره به دیدار شهرآورد در اراک، گفت: برای پوشش این مسابقه از ۱۶ دوربین استفاده خواهیم کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن حکیم در آستانه دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس، اظهار داشت: ورزشگاه اراک به دلیل فضایی که دارد، قابلیت نصب دوربینهای زیادی را ندارد. فضای این ورزشگاه مانند ورزشگاههای بزرگ دیگر نیست و برای این دیدار ۱۶ دوربین مد نظر است که نصب خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بازی دوربینهای متنوعی جانمایی خواهد شد که در مجموع ۱۶ دوربین خواهیم داشت. در مورد تکنولوژی گللاین (Goal Line) به دلیل هزینهبر بودن در ایران استفاده نمیشود که این موضوع در بازیهای دیگر در سطح جهان هم رعایت میشود و تنها در دیدارهای مهم مانند جامجهانی از آن بهره میبرند.
دبیر بخش VAR فدراسیون فوتبال افزود: در خصوص تجهیزات جدید برای اعلام آفساید، اول باید بتوانیم زیرساختها را فراهم کنیم و بعد از آن به سراغ انیمیشن برویم. VAR ما اندازه اسپانیا و انگلیس نیست، اما در حد بسیاری کشورهای معتبر از جمله آسیاییها (کره و ژاپن) و کشورهای اروپاییهاست.
حکیم در مورد داور اتاق VAR، گفت: این داور مشخص است، اما مسئولان مربوطه باید نام وی را اعلام کنند.