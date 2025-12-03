به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، تیم های تخصصی امداد و نجات جستجو برای یافتن گروه گمشده در ارتفاعات دهملای شاهرود را از سر گرفتند.

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه ساعت ۱۹:۱۵ سه شنبه مفقودی یک گروه ۵ نفر در ارتفاعات دهملای شاهرود به هلال احمر اعلام شد گفت : امدادگران پایگاه هلال احمر مرکزی شاهرود به همراه عوامل آتشنشانی و نیروی انتظامی تا بامداد امروز تمام محدوده اعلام شده را جست‌و‌جو کردند ولی اثری از افراد مفقود شده و خودروی آنها پیدا نشد .

وی افزود : با توجه به تاریکی هوا ادامه مراحل تخصصی جست‌و‌جو به صبح موکول شد و از ساعات اولیه صبح ، جستجوها برای یافتن این گروه آغاز شده است .