مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: یک دستگاه کامیونت حامل چهار تن هیزم جنگلی توقیف و مجرم به مراجع قضایی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت اظهار کرد: کامیونت حامل هیزم جنگلی، در اردبیل کشف و توقیف شد و با توجه به ماده ۴۸ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۲۵ مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارخانهها و کارگاههای صنایع چوب باید از هرگونه خرید، حمل، انبار و استفاده از محصولات جنگلی غیرمجاز خودداری کنند.
وی افزود: برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی در استان اردبیل تشدید شده و ماموران یگان حفاظت در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون مماشات با متخلفان برخورد خواهند کرد.
وی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به صورت شبانهروزی با کنترل گلوگاههای قاچاق با متخلفان برخورد میکنند، تصریح کرد: انتظار داریم کارخانهها و کارگاههایی که در زمینه صنایع چوبی فعالیت دارند با رعایت قانون، ماموران یگان حافظت منابع طبیعی را یاری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآوردههای جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصتطلب، مراتب را به شماره تلفنهای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گزارش دهند.