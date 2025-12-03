پخش زنده
امروز: -
دبیر نمایشگاه صنعت آب از میزبانی تهران برای چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقهای مدیریت آب شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین مقیمی دبیر نمایشگاه آب در برنامه سلام خبرنگار گفت: مبحث آب در شرایط فعلی کشور یکی از مهمترین موضوع است و به طبع آن رویدادهای مختلفی تعریف میشود و بر همین اساس امسال بیست و یکمین نمایشگاه آن در تهران برگزار میشود.
وی ادامه داد: در واقع هدف از این نمایشگاه انتقال دانش، تکنولوژی و به تصویر کشیدن دستاوردهای صنعت آب است که در همین راستا ۱۵۰ شرکت داخلی و حدود ۴ شرکت خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، چین و چندین کشور دیگر شرکت دارند، در حال حاضر چیزی حدود ۱۴ هزار متر مکعب فضای این نمایشگاه برای این رویداد به خود اختصاص داده است که در آن مسائل مرتبط با سدسازی، نیروگاه آبی، لوله اتصالات، شیرآلات صنعتی و ... در این نمایشگاه حضور دارند.
مقیمی بیان کرد: این شرکتکنندگان در حوزه لوله و اتصالات فلزی، شیرآلات صنعتی، پمپ و ماشین آلات دوار، تصفیه آب صنعتی، سد و نیروگاههای برق آبی، آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب، لوله واتصالات پلیمری، مواد شیمیایی، رنگ و پوشش، تصفیه آب خانگی، شیرآلات خانگی، نشتیابی، سیستمهای اندازهگیری و کنتور و سایر حوزههای مرتبط فعالیت دارند. دبیر نمایشگاه آب این را هم گفت که، همچنین یک پاویون دانش بنیان هم در این نمایشگاه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی گذاشتهایم.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه محلی برای حضور و تعامل شرکتهای تولیدکننده تجهیزات، مشاوران، پیمانکاران، مجموعههای دانشبنیان، استارتآپها، پژوهشگران، مدیران و تصمیمگیران حوزه آب و فاضلاب و نیز نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی خواهد بود. از جمله محورهای اصلی مورد توجه در این دوره میتوان به مدیریت بههمپیوسته منابع آب، تابآوری در برابر خشکسالی و تغییر اقلیم، بهینهسازی مصرف، کاهش هدررفت و تلفات آب، توسعه شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب، ارتقای کیفیت و ایمنی آب شرب و همچنین استفاده از فناوریهای نوین در پایش، سنجش و مدیریت هوشمند شبکهها اشاره کرد.
مقیمی افزود: سال ۲۰۰۲ طی یک موافقت نامهای بین یونسکو و وزارت نیرو سازمانی با عنوان مرکز منطقهای مدیریت آب شهری شکل گرفته که این مرکز وظایف خاصی نظیر انتقال دانش، شبکه سازی، تولید محتوا، و ... در حوزه مدیریت اب شهری است که با کمک یونسکو محسوب میشود که برای اداره آن یک ادارهای تحت عنوان شورای حکام است که از ۱۸ کشور و چندین سازمان بین المللی در این شورا شرکت دارند
دبیر نمایشگاه آب بیان کرد: از سال ۲۰۰۲ تا الان ۱۳ شورای حکام برگزار شده که در این شورا تصمیمات اساسی و کلان را در حوزه مدیریت مرکز گرفته میشود، امسال با حضور وزرا، نمایندگان کشورهای مختلف هستند اجلاس در حاشیه نمایشگاه برگزار میشود و گزارش پیشرفت پروژههای که تعریف شده را ارائه میکنند.