به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ میلیون ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و عمومی استان مصرف شده است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

رحمان محمودی افزود: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی آذر ماه سالجاری، هوای سردی در استان و اکثر نقاط کشور غالب خواهد بود که انتظار می‌رود مشترکین خانگی همکاری بیشتری در زمینه مصرف بهینه گاز طبیعی با شرکت گاز استان داشته باشند.

وی گفت: انتظار می‌رود مردم با پوشیدن لباس‌های گرم و مناسب فصل، نصب پنجره‌های دو جداره، استفاده از پرده‌های ضخیم، خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بدون استفاده، عایق کاری موتورخانه‌ها و استفاده نکردن از شومینه به دلیل بازدهی کم و ایمنی پایین، تعمیر و سرویس سامانه‌ها و وسایل گرمایشی از جمله موتورخانه‌ها و نصب سامانه پایش هوشمند در آن و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد با برچسب انرژی بالا در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مصرف بهینه گاز نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش خانگی در فصل زمستان دارد افزود: کاهش تنها یک درجه از دمای محیط، موجب صرفه‌جویی حدود ۶ درصدی در مصرف گاز می‌شود که این امر نقشی مؤثر در مدیریت مصرف و ساماندهی شبکه گاز کشور ایفا خواهد کرد و از سوی دیگر به اقتصاد خانوار‌ها نیز کمک می‌کند.