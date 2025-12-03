پخش زنده
نخستین رویداد جایزه جهانی امام خمینی (ره)، ۲۶ آذر با حضور اندیشمندانی از ۱۳ کشور، در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ این رویداد با هدف ترویج و پاسداشت اندیشهها، ارزشها و مسیر فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار میشود.
این جایزه بینالمللی، با تأکید بر نشر و تعمیق افکار امام خمینی (ره)، تلاش میکند پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که در جهت گفتمانسازی و تولید آثار اثرگذار فعالیت کردهاند، تشویق و حمایت کند.
جایزه جهانی امام خمینی (ره) نمادی از احترام به میراث فکری و معنوی ایشان و فرصتی برای گسترش تعاملات بینالمللی، همافزایی علمی و فرهنگی و ارائه الگوهای الهامبخش به نسلهای آینده است.
این رویداد را سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با حضور بیش از ۲۰ اندیشمند و پژوهشگر خارجی از ۱۳ کشور جهان و جمع زیادی از محققان و فرهیختگان داخلی، همراه با حضور شخصیتهای برجسته فرهنگی و سیاسی در محل اجلاس سران تهران برگزار خواهد کرد.