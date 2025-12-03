پخش زنده
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل از نجات فردی مصدوم از طبقه ۵ ساختمانی خبر داد.
وی گفت: پس از رسیدن آتشنشانان مشخص شد فردی در حین کار در ارتفاع، دچار مصدومیت شدید شده و قدرت حرکت ندارد و بر روی الوار داربست گرفتار شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص فرد مصدوم، نردبان ۵۶ متری به محل اعزام شد و امدادگران آتشنشانی با مهارت خاص و طوری که صدمهای به فرد مصدوم وارد نشود به آرامی به پایین ساختمان انتقال و جهت اقدامات درمانی تحویل اورژانس شد.