۶ کیلومتر شبکه توزیع آب رسانی شهر لنده تعویض و اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده گفت: در ادامه احیاء، تکمیل و راه اندازی طرحهای مختلف شهرستان لنده، اصلاح و تعویض ۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر لنده در دستور کار قرار گرفت
سید محمد تقوی با بیان اینکه اعتبارات این طرح از دو محل استانی و مسئولیتهای اجتماعی نفت با احتساب ۲۵ درصد حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است افزود: از این مقدار اعتبار حدود ۶ میلیارد تومان از محل نفت و مابقی نیز از محل اعتبارات استانی تامین شده است.
تقوی با اشاره به شکستگیها و فرسودگی بخشی از شبکه توزیع آب شهر لنده افزود: در این مرحله ۱۰ درصد از شبکه توزیع آب شهر لنده اصلاح و تعویض می شود و امیدوارم در مراحل بعدی بخش دیگری از شبکه فرسوده شهر را ترمیم و اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه خطوط شبکه توزیع این مسیر ۶ کیلومتری در سایزهای ۲۵، ۶۳، ۹۰،۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتری است، ادامه داد: در این طرح علاوه بر احیاء شبکه فرسوده آب، ۱۳۰ متر هم دیوار محوطه اداری اجرا میشود.
تقوی بابیان اینکه به دلیل تنش آبی بالا، تکمیل و راه اندازی طرحهای حوزه آب شهرستان در اولویت است، گفت: در در شش ماهه اول امسال علاوه بر تکمیل طرحهای آب رسانی روستاهای دم تنگ عروه، روستای چهار راه آل طیب و آغاز عملیات اجرایی طرح آب رسانی روستای مونه و ۱۴ روستای بخش موگرمون و مرکزی طرح آب رسانی به روستای شیتاب نیز در کمتر از یک ماه نیز در دستور کار قرار میگیرد..