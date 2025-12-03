به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی قویدل در نشست کارگروه پیشگیری از اعتیادبا انتقاد از نبود انسجام میان دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، گفت: اقدامات موجود متناسب با حجم گسترده آسیب‌ها نیست و همچنان با چرخه معیوب بازگشت معتادان متجاهر به جامعه مواجه هستیم.

معاون قضائی دادگستری کرمان با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از اعتیاد در حوزه‌هایی، چون زنان، کودکان، کارگران و دانش‌آموزان بسیار گسترده است، افزود: اقدامات فعلی پاسخگوی این حجم از مشکلات نیست و باید یک سبد مداخلاتی مشخص با تعیین نقش و وظایف هر دستگاه تهیه و اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به تدوین شیوه‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان از مراکز ماده ۱۶ گفت: این شیوه‌نامه با مشارکت ۱۴ دستگاه تهیه شده، اما در استان به‌صورت کامل اجرا نشده است و همین موضوع باعث تداوم بازگشت معتادان متجاهر به چرخه مصرف می‌شود.

قویدل با بیان اینکه این شیوه‌نامه یک «نقشه راه جامع» برای مدیریت فرآیند بازتوانی است، توضیح داد: از جمع‌آوری و غربالگری انتظامی و قضایی تا طبقه‌بندی معتادان، اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی، نظارت پس از خروج و حتی مدیریت محل سکونت بهبودیافتگان، همگی در چارچوب این سند پیش‌بینی شده است.