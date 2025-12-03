پخش زنده
معاون قضایی دادگستری کرمان گفت:نبود انسجام دستگاهها، مانع اثربخشی برنامههای پیشگیری از اعتیاد است وچرخه معیوب بازگشت معتادان متجاهر همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی قویدل در نشست کارگروه پیشگیری از اعتیادبا انتقاد از نبود انسجام میان دستگاههای مسئول در حوزه آسیبهای اجتماعی، بهویژه اعتیاد، گفت: اقدامات موجود متناسب با حجم گسترده آسیبها نیست و همچنان با چرخه معیوب بازگشت معتادان متجاهر به جامعه مواجه هستیم.
معاون قضائی دادگستری کرمان با بیان اینکه آسیبهای ناشی از اعتیاد در حوزههایی، چون زنان، کودکان، کارگران و دانشآموزان بسیار گسترده است، افزود: اقدامات فعلی پاسخگوی این حجم از مشکلات نیست و باید یک سبد مداخلاتی مشخص با تعیین نقش و وظایف هر دستگاه تهیه و اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به تدوین شیوهنامه مراقبت پس از خروج معتادان از مراکز ماده ۱۶ گفت: این شیوهنامه با مشارکت ۱۴ دستگاه تهیه شده، اما در استان بهصورت کامل اجرا نشده است و همین موضوع باعث تداوم بازگشت معتادان متجاهر به چرخه مصرف میشود.
قویدل با بیان اینکه این شیوهنامه یک «نقشه راه جامع» برای مدیریت فرآیند بازتوانی است، توضیح داد: از جمعآوری و غربالگری انتظامی و قضایی تا طبقهبندی معتادان، اشتغالزایی، مهارتآموزی، نظارت پس از خروج و حتی مدیریت محل سکونت بهبودیافتگان، همگی در چارچوب این سند پیشبینی شده است.