پخش زنده
امروز: -
آخرین قیمتهای مصوب بازار گوشت قرمز مشهد اعلام شد بازار گوشت مشهد آرام و با ثبات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بازار گوشت قرمز مشهد در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و شهروندان میتوانند این کالا را با قیمتهای مصوب و بدون کمبود تهیه کنند.
قناد،افزود: قیمتهای مصوب گوشت قرمز در مشهد برای هر کیلو گوشت گوساله تنظیم بازاری: ۵۶۴ هزار تومان، ران گاو داخلی تنظیم بازاری: ۵۸۰ هزار تومان و سردست گاو: ۵۴۶ هزار تومان است.
وی با اشاره به استمرار نظارتهای روزانه، ادامه داد: تأمین مناسب دام و توزیع منظم در شبکه عرضه، عواملی کلیدی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها است.
وی با تأکید بر اینکه عرضه گوشت قرمز در سطح شهر بدون کمبود ادامه دارد، گفت: قیمت ها در محدودهای متعادل قرار گرفته و این وضعیت قابل اطمینان است.