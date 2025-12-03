به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شاپور رمضانی گفت: فرآیند ثبت‌نام وام تحصیلی و وام ودیعه مسکن دانشجویان آغاز شده و پس از تأیید دانشگاه‌ها و ارسال اطلاعات به صندوق، وام‌ها پس از بررسی کارشناسان صندوق پرداخت می‌شود.

رمضانی با اشاره به پرداخت وام تحصیلی برای حدود ۱۳۰۰ دانشجو گفت: پیش‌بینی می‌شود از اوایل هفته آینده نیز پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شود.

گفتنی است، در سال‌های گذشته، وام‌ها پس از ثبت‌نام همه متقاضیان تجمیع و سپس پرداخت می‌شد، اما امسال پرداخت‌ها بلافاصله پس از ثبت‌نام و تأیید دانشگاه‌ها انجام می‌شود تا دانشجویان سریع‌تر از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین از آغاز ثبت‌نام وام شهریه و وام ضروری از پنجشنبه ۱۳ آذر خبر داد وگفت: پرداخت این وام‌ها نیز همانند وام تحصیلی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود.