معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر لزوم تأمین کود فسفاته از استانهای دیگر و تخصیص عادلانه اعتبارات به کشاورزان مستحق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی، در نشست شورای کشاورزی خوزستان با اشاره به کمبود کود فسفاته گفت: تلاش میکنیم از استانهای دیگر تأمین شود و برنامهریزی شود وزارتخانه دستور دهد که واردات انجام شود.
وی افزود: همچنین اعتباراتی که تخصیص داده شده، به کشاورزانی داده شود که مستحق هستند.
در این نشست، جواد سلطانیکاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز با تشریح شرایط سال زراعی گذشته آن را یکی از سختترین دورهها برای بخش کشاورزی استان برشمرد و اعلام کرد: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شده است.
وی اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از سختترین سالها را از نظر عوامل طبیعی، تنشهای محیطی و ناترازی پشت سر گذاشت و بزرگترین خشکسالی چند سال اخیر را داشتیم.
سلطانیکاظمی به کاهش تولید در کشت گندم اشاره کرد و گفت: در کشتهای پاییزه از جمله استانهایی بودیم که ۱۱ درصد تولید گندم کاهش یافت؛ این در حالی است که در بقیه استانها کاهش بیش از ۲۰ درصد بوده و سهم ما در خرید گندم کشور از ۱۴ درصد در سال قبل به ۱۹ درصد رسید که نشانه بهبود مدیریت در شرایط سخت است.
وی به برنامهریزی برای فصل جاری اشاره کرد و افزود: در کشت پاییزه امسال تلاش شد کودها و نهادهها زودتر توزیع شود و چالش کمبود کود فسفاته به علت عدم واردات وجود دارد، به طوری که امسال سهمیهای دریافت نشده و هر آنچه از تابستان باقی مانده بود، توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: بر اساس توافق با رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری بانک کشاورزی، مقرر شد یک خط اعتباری ویژه برای تجهیز و نوسازی ماشینآلات کشاورزی در خوزستان پیشبینی شود که شرایط مناسبتری برای دریافت تسهیلات فراهم میکند.
در ادامه، محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان نیز در تشریح آخرین پیشبینیهای فصلی گفت: انتظار میرود بارشها از دهه سوم آذرماه جاری آغاز شده و در ماههای بهمن و اسفند نیز در حد نرمال تا کمی فراتر از نرمال ادامه یابد؛ با این حال، این میزان بارش برای پر کردن مخازن سدهای اصلی استان کافی نخواهد بود.