به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: منشا خروج سوخت از شبکه توزیع رسمی و به تبع آن قاچاق سوخت، گاهی جایگاه‌های سوخت، شبکه حمل و نقل ناوگان عمومی، کارت سوخت‌های خودرو‌های اسقاط شده، شبکه تامین سوخت ادوات کشاورزی، صنایع و یا معادن استان است.

محمدرضا دبیری افزود: عمده بنزین خروجی از شبکه رسمی توزیع از طریق استفاده از کارت سوخت خودور‌های اسقاطی است و بر این اساس، اهتمام جدی برای ابطال کارت سوخت این خودرو‌ها در دستور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در شش ماهه نخست امسال، ۱۲ هزار و ۷۶۲ کارت سوخت خودرو‌های اسقاطی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی ابطال شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: در بازه زمانی یاد شده همچنین هزار و ۴۴۲ کارت سوخت خودرو‌های اسقاطی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار و ۹۱۰ کارت سوخت نیز در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه باطل شد.

دبیری افزود: تلاش شده سرعت ابطال کارت سوخت خودرو‌های اسقاطی در هماهنگی با مراکز اسقاط خودرو، شرکت‌های پخش فرآورده‌ها در سه منطقه استان و دیگر نهاد‌های متولی افزایش یابد و این زمان ابطال کارت سوخت، روزانه و یا هفته‌ای شود.

وی اضافه کرد: هم اینک ابطال برخی کارت سوخت‌ها ممکن است ماه‌ها با تاخیر انجام شود و یا برخی از آنها از چرخه ابطال به دلایل مختلف خارج شود.