صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل خیبر
خبرهایی از صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل خیبر تا اعزام دختران تکواندوکار استان به پیکارهای قهرمانی کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۵ و پانزده دقیقه عصر فردا در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار میشود.
تیم شمس آذر با کسب ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
مربی قزوینی در اردوی تیم ملی بوچیا
اکرم سبک رو هدایت ملی پوشان جوان کشور را بر عهده دارد.
اردوی ملی پوشان بوچیا از امروز تا شانزدهم آذر در قم پیگیری خواهد شد.
تیم ملی بوچیو برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات آماده میشود.
دختران تکواندوکار استان در راه پیکارهای قهرمانی کشور
تیمهای خردسالان و نونهالان دختر استان با ترکیب ده تکواندوکار به این مسابقات اعزام شدند.
مسابقات تکواندوی دختران خردسال و نونهال کشور از فردا به میزبانی کرج برگزار میشود.